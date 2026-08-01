Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:02, 1 августа 2026 (обновлено: 21:15, 1 августа 2026)Россия

Стало известно о свадьбе в ресторане в момент взрыва в центре Москвы

«112»: В момент взрыва в высотке на «Баррикадной» в ресторане Balzi Rossi была свадьба
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

В момент взрыва в высотке на «Баррикадной» в ресторане Balzi Rossi праздновали свадьбу. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, в заведении проходило закрытое торжество на 50 человек. Открытие ресторана после него было запланировано на полдень воскресенья, 2 августа.

Telegram-канал Shot сообщил, что пожар удалось потушить быстро благодаря сотрудникам экстренных служб, которые оперативно прибыли на вызов. Уточняется, что все 15 раненых отправили в медучреждения на машинах скорой помощи.

В данный момент ресторан по-прежнему оцеплен. На месте трагедии находятся сотрудники полиции.

Взрыв в столичном заведении прогремел менее часа назад. Согласно предварительным данным, на кухне ресторана взорвалось газовое оборудование, в результате трое человек погибли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В центре Москвы прогремел взрыв
    Украину предупредили об угрозе распада после заявления Путина
    Зеленскому задали один вопрос после ночного удара России
    В московском ресторане прогремел взрыв
    Бывший министр обороны Украины высказался о борьбе с Зеленским
    Движение в центре Москвы перекрыли из-за взрыва
    Зеленскому назвали простой способ остановить удары России по Киеву
    ГУ МВД подтвердило информацию о погибших в результате взрыва в Москве
    Стало известно о свадьбе в ресторане в момент взрыва в центре Москвы
    Московский ночной велофестиваль отменили из-за взрыва в центре Москвы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok