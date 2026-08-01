Стало известно о свадьбе в ресторане в момент взрыва в центре Москвы

«112»: В момент взрыва в высотке на «Баррикадной» в ресторане Balzi Rossi была свадьба

В момент взрыва в высотке на «Баррикадной» в ресторане Balzi Rossi праздновали свадьбу. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По информации источника, в заведении проходило закрытое торжество на 50 человек. Открытие ресторана после него было запланировано на полдень воскресенья, 2 августа.

Telegram-канал Shot сообщил, что пожар удалось потушить быстро благодаря сотрудникам экстренных служб, которые оперативно прибыли на вызов. Уточняется, что все 15 раненых отправили в медучреждения на машинах скорой помощи.

В данный момент ресторан по-прежнему оцеплен. На месте трагедии находятся сотрудники полиции.

Взрыв в столичном заведении прогремел менее часа назад. Согласно предварительным данным, на кухне ресторана взорвалось газовое оборудование, в результате трое человек погибли.