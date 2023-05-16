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12:48, 16 мая 2023Россия

Госдума выступила за денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, ДОВСЕ уже давно существует лишь на бумаге, а его денонсация только укрепит безопасность страны.

«Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ еще в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО, страны которого так и не ратифицировали адаптированный вариант Договора», — напомнил он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал денонсацию Договора сигналом Западу — по его словам, это решение показывает, что страны НАТО и США не являются договороспособными партнерами. Он также обратил внимание, что инфраструктура стран НАТО вплотную приближена к границам России.

Варвара Кошечкина
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