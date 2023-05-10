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12:14, 10 мая 2023Россия

Путин начал подготовку денонсации договора об обычных вооружениях в Европе

Президент Путин начал подготовку денонсации договора об обычных вооружениях в Европе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин начал подготовку денонсации договора об обычных вооружениях в Европе. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что глава государства уже назначил своего представителя для обсуждения этого вопроса верхней и нижней палатах российского парламента.

Представлять Путина в Госдуме и Совете Федерации будет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее в феврале Госдума приняла законопроект о денонсации Россией Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке к законопроекту необходимость денонсации конвенции объясняется невозможностью полноправного участия России в Группе государств против коррупции.

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Марк Леонов
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