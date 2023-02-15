Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:45, 15 февраля 2023Россия

Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию

Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Государственная Дума России приняла законопроект о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о документе, который был подписан Россией в Страсбурге 27 января 1999 года. Законопроект о денонсации ранее внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу указывается, что ранее Комитет министров СЕ принял решение прекратить полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Однако тогда выдвинулись условия, что ГРЕКО оставят за собой право на мониторинг выполнения Москвой обязательств по конвенции.

При этом Комитет министров СЕ лишил Россию права голоса и участия в обсуждениях. В пояснительной записке отметили, что для Москвы такие условия являются неприемлемыми, в связи с этим конвенцию предложили денонсировать, а участие России в ГРЕКО прекратить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции
Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск
В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины
Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию
Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений
Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.