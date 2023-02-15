Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию

Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

Государственная Дума России приняла законопроект о денонсации Россией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о документе, который был подписан Россией в Страсбурге 27 января 1999 года. Законопроект о денонсации ранее внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

В пояснительной записке к документу указывается, что ранее Комитет министров СЕ принял решение прекратить полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Однако тогда выдвинулись условия, что ГРЕКО оставят за собой право на мониторинг выполнения Москвой обязательств по конвенции.

При этом Комитет министров СЕ лишил Россию права голоса и участия в обсуждениях. В пояснительной записке отметили, что для Москвы такие условия являются неприемлемыми, в связи с этим конвенцию предложили денонсировать, а участие России в ГРЕКО прекратить.