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10:56, 9 января 2023Россия

Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции

Президент Путин внес в ГД закон о денонсации конвенции об ответственности за коррупцию
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму (ГД) закон о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Это следует из базы законопроектов нижней палаты парламента.

«На основании пункта "г" статьи 84 Конституции Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации" вношу в Государственную Думу проект федерального закона "О денонсации Российской Федерацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию"», — говорится в документе, направленным в Думу на имя спикера Вячеслава Володина президентом.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость денонсации конвенции объясняется невозможностью полноправного участия России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), а также недопущением дискриминационного отношения к Российской Федерации.

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Марк Леонов
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