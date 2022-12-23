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18:03, 23 декабря 2022Мир

МИД объяснил решение России выйти из антикоррупционной организации ЕС

МИД России: Москва вышла из Группы государств по борьбе с коррупцией из-за дискриминации

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия вышла из Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и денонсировала Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию из-за дискриминации представителей Москвы внутри антикоррупционной организации. Об этом сообщил российский МИД, сообщает РБК.

«В марте по решению Комитета министров Совета Европы членство Российской Федерации в группе было прекращено за исключением проведения последней мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции. При этом Россия лишена права участвовать в обсуждении страновых докладов и права голоса», — объяснили представители ведомства.

Ранее глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс заявила, что ЕС нуждается в системе безопасности, построенной совместно с Россией. Также она призвала понять Россию вместо того, чтобы поддерживать борьбу против нее.

Каррер д'Анкосс заключила, что постсоветская эпоха требовала от России, преемницы СССР, создания новой архитектуры безопасности, в которую были бы интегрированы все страны европейского континента. «Это европейская проблема», — резюмировала она.

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Виктория Кондратьева
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