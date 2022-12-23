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13:54, 23 декабря 2022Мир

Во Франции призвали ЕС строить новую систему безопасности вместе с Россией

Глава Французской академии призвала ЕС строить новую систему безопасности вместе с Россией

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Евросоюз нуждается в системе безопасности, построенной совместно с Россией, заявила глава Французской академии Элен Каррер д'Анкосс. Ее цитирует французское Radio G.

«Нам необходима система безопасности, в которой были бы учтены интересы всех стран. Именно об этом говорит президент Франции Эммануэль Макрон», — сказала Каррер д'Анкосс. По ее словам, Европа в противном случае не сможет «обеспечить стабильное будущее для наших детей и внуков».

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Глава академии призвала понять Россию вместо того, чтобы ее опасаться. Она отметила, что вся история России — это движение в сторону Европы.

По словам эксперта, Запад так и не вышел из состояния холодной войны, и в этом главная вина США. При этом она призвала не умалять в этом вопросе ответственность Европы.

Каррер д'Анкосс заключила, что постсоветская эпоха требовала от России, преемницы СССР, создания новой архитектуры безопасности, в которую были бы интегрированы все страны европейского континента. «Это европейская проблема», — резюмировала она.

Ранее российские экспортеры нефти начали переориентацию поставок из Европы в другие регионы, часть логистических схем уже удалось перенастроить. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

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Глеб Бажуткин
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