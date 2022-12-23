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12:57, 23 декабря 2022Экономика

Россия решила перейти с европейского рынка нефти на африканский

Вице-премьер Новак: Россия переориентирует поставки нефти из ЕС в Азию и Африку
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Spencer Platt / Getty Images)

В настоящее время российские экспортеры нефти заняты переориентацией поставок из Европы в другие регионы, часть логистических схем уже удалось перенастроить, заявил в эфире телеканала «Россия-24» вице-премьер России Александр Новак.

В частности, Россия планирует перейти с европейского рынка нефти на азиатский и африканский, а также рынок Латинской Америки. Благодаря расширению присутствия в этих регионах к маю-июню российским компаниям удалось «выровнять» добычу и довести ее до уровня начала года. По словам вице-премьера, мартовское и апрельское падение получилось восстановить.

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу и покрывала около 20 процентов потребностей региона. Однако после начала военных действий в Украине европейские партнеры сначала сократили, а потом, со вступлением в силу эмбарго, и вовсе прекратили закупки.

Стране пришлось срочно искать новых покупателей, из-за чего цены на российскую нефть стали неуклонно снижаться. Минфин сообщал, что средняя стоимость Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель (на 19 процентов ниже, чем месяцем ранее) при цене эталонной марки Brent около 80 долларов за баррель.

Однако Новак выразил уверенность, что рост дисконта на российскую нефть вскоре прекратится, а после стабилизации цепочек поставок вновь начнет сокращаться. Он также рассказал, что в ближайшее время президент России Владимир Путин подпишет указ об ответе на потолок цен на нефть. В том числе в нем будет запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать в контрактах соответствия потолку цен.

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Софья Ермакова
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