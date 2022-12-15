Минфин раскрыл цены на российскую нефть

Минфин: средняя цена на Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель

Средняя цена на нефть российской марки Urals с 15 ноября по 14 декабря составила 57,49 доллара за баррель, упав на 19 процентов по сравнению с месяцем ранее. Соответствующие сведения раскрываются в сообщении российского Министерства финансов.

Средняя цена на Urals в первые десять месяцев года была 79,57 доллара за баррель, в октябре — 70,62 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что после введения потолка цен на морские поставки российской нефти стоимость Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель, что гораздо ниже ограничения в 60 долларов. Аналитик Майкл Каролан объяснил, что желающих купить российскую нефть в регионе просто нет, поэтому продавцам приходится максимально снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы.

От нефти и газа в 2022 году в российский бюджет поступило 10,7 триллиона рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что пока нельзя говорить о том, какое влияние на бюджет окажет введение потолка цен на российскую нефть.