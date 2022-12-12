Подсчитаны доходы России от нефти и газа

Минфин: профицит бюджета РФ с января по ноябрь 2022 года составил 557 млрд руб.

Министерство финансов подсчитало доходы России от нефти и газа в 2022 году — в бюджет поступило 10,7 триллиона рублей. Такие данные следуют из предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь-ноябрь 2022 года, опубликованной на сайте ведомства.

В целом бюджет страны за этот период был исполнен с профицитом в 557 миллиарда рублей. Доходы бюджета превысили 24,7 триллиона рублей — 99 процентов от общего объема доходов, утвержденного в законе о бюджете на 2022-2024 годы. Расходы за одиннадцать месяцев Минфин оценил в 24,2 триллиона рублей (102,2 процента к прогнозным показателям).

Наибольшая доля доходов бюджета пришлась на ненефтегазовые поступления — 14,2 триллиона рублей. Федеральная налоговая служба сделала наибольший вклад, принеся почти 17,28 триллиона рублей, что равно 103 процентам от ожидавшегося уровня. От Федеральной таможенной службы бюджет получил более 5,6 триллиона рублей (90,4 процента), от прочих федеральных органов — около 1,9 триллиона рублей (93,1 процента).

Несмотря на текущий профицит, в 2022 году бюджет будет закрыт с дефицитом в объеме около двух процентов ВВП, предупредил глава Минфина Антон Силуанов. В следующем году, по утвержденному проекту, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.

Министр также добавил, что пока нельзя говорить о том, какое влияние на бюджет окажет введение потолка цен на российскую нефть. Однако почти сразу после вступления в силу ограничения 5 декабря стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель — российская нефть стала почти вдвое дешевле эталонной марки Brent.