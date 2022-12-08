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11:12, 8 декабря 2022Экономика

Минфин спрогнозировал уровень дефицита бюджета России

Глава Минфина Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Дефицит российского бюджета в 2022 году составит около двух процентов ВВП. Соответствующие прогнозы относительно конкретного уровня привел глава Минфина Антон Силуанов, его заявления цитирует ТАСС.

Министр уточнил, что использование средств Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита планируется минимизировать: ведомство намерено выходить с этими целями на долговой рынок. Он также добавил, что пока нельзя говорить о том, какое влияние на бюджет окажет введение потолка цен на российскую нефть.

В конце сентября Силуанов замечал, что дефицит в текущем году может превысить ожидаемые 0,9 процента ВВП. По состоянию на 1 ноября сохранялся некоторый профицит. В следующем году, по утвержденному проекту, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.

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Платон Щукин
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