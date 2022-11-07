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00:56, 7 ноября 2022Экономика

Бюджет России оказался профицитным

«Известия»: профицит федерального бюджета России на 1 ноября достиг 138,4 миллиарда рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На 1 ноября 2022 года года федеральный бюджет России оказался профицитным. Об этом в понедельник, 7 ноября, пишут «Известия» со ссылкой на оперативные данные портала «Электронный бюджет».

Согласно информации сайта, доходы казны составили 22,1 триллиона рублей, расходы — 21,9 триллиона. Таким образом, излишки бюджета достигают 138,4 миллиарда рублей.

В то же время, напоминает издание, из проекта бюджета следует, что в 2022 году предусмотрен дефицит баланса казны. По прогнозам Минфина, поступления в казну составят 27,7 триллиона рублей, а затраты — 29 триллионов. Соответственно, расходы превысят доходы на 1,3 триллиона, или 0,9 процента ВВП.

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По мнению директора Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александра Дерюгина, радоваться профицитному бюджету рано, поскольку в пик затрат государства всегда приходится на декабрь. Обычно все капитальные и инвестиционные расходы производятся в конце года, пояснил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что разбалансированный бюджет мог бы стать для России более опасным обстоятельством, чем западные санкции. По его мнению, предложения некоторых экспертов увеличивать расходы несет слишком много рисков для стабильности.

Чтобы профинансировать возникающий дефицит ведомство предложило потратить в 2022 году из Фонда национального благосостояния около триллиона рублей, то есть порядка 10 процентов от всех запасов. В текущем и следующем годах, по оценкам правительства, общий дефицит бюджета составит около 2 процентов ВВП (3 триллиона рублей).

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, бюджет останется дефицитным ближайшие три года.

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Марина Совина
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