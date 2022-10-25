Власти назвали вещь для экономики России страшнее санкций

Силуанов назвал разбалансированный федеральный бюджет страшнее санкций

Разбалансированный федеральный бюджет представлял бы для российской экономики вещь более опасную, чем внешние санкции, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Эксперты рассуждают таким образом — давайте увеличим расходы, все профинансируем и все будет хорошо. Отнюдь не так», — заявил он, добавив, что при подготовке бюджета проводилась очень детальная, взвешенная оценка возможных объемов расходов с привлечением Центробанка.

Министр сказал, что новые задачи, которые требуют дополнительных расходов, учтены в бюджете по согласованию с Минобороны и другими силовыми ведомствами. «Логика бюджетной политики на предстоящие три года заключается в том, чтобы выйти к 2025 году на баланс бюджета по его количественному показателю. То есть доходы будут равняться расходам без учета расходов на обслуживание долга. Это хорошая, устойчивая бюджетная конструкция. Если бы мы этого не сделали, то нас было бы легко изнутри расшатать», — пояснил глава Минфина причину, по которой назвал разбалансированный бюджет страшнее санкций.

Между тем власти России решили покрыть дефицит федерального бюджета за счет средств из Фонда национального благосостояния. На эти цели направят один триллион рублей в 2022 году.