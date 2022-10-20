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13:25, 20 октября 2022Экономика

На покрытие дефицита бюджета потратят триллион из «главной кубышки» России

Мишустин поручил направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Власти России решили покрыть дефицит федерального бюджета за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается главной кубышкой страны, — премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить на эти цели 1 триллион рублей в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На 1 октября 2022 года объем ФНБ составил 10,792 триллиона рублей, за месяц он сократился на 1,078 триллиона. На счетах фонда в ЦБ находилось 49,2 миллиарда евро, 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, 768 миллиардов иен, 310 миллиардов юаней, 264 миллиона рублей и 555 тонн золота.

Ранее о планах правительства потратить деньги из ФНБ рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Конец года скоро, основные расходы у нас в конце года осуществляются. Наша задача заключается в том, чтобы средства ФНБ максимально использовать для развития, для инфраструктурных проектов», — сказал министр.

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По подсчетам правительства, дефицит федерального бюджета как в 2022-м, так и в 2023 году составит около 2 процентов ВВП, или 3 триллиона рублей. Ранее Мишустин утверждал, что власти собираются покрывать дефицит в основном за счет заимствований, чтобы не тратить средства ФНБ, однако планы изменились.

В сентябре «Коммерсантъ» писал, что дефицит планируется покрывать за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Кабмин планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых — в 2023-м эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего в 2023-2025 годах дадут более 3 триллионов.

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Софья Ермакова
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