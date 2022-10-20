На покрытие дефицита бюджета потратят триллион из «главной кубышки» России

Мишустин поручил направить триллион рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета

Власти России решили покрыть дефицит федерального бюджета за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается главной кубышкой страны, — премьер-министр России Михаил Мишустин поручил направить на эти цели 1 триллион рублей в 2022 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На 1 октября 2022 года объем ФНБ составил 10,792 триллиона рублей, за месяц он сократился на 1,078 триллиона. На счетах фонда в ЦБ находилось 49,2 миллиарда евро, 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, 768 миллиардов иен, 310 миллиардов юаней, 264 миллиона рублей и 555 тонн золота.

Ранее о планах правительства потратить деньги из ФНБ рассказал глава Минфина Антон Силуанов. «Конец года скоро, основные расходы у нас в конце года осуществляются. Наша задача заключается в том, чтобы средства ФНБ максимально использовать для развития, для инфраструктурных проектов», — сказал министр.

По подсчетам правительства, дефицит федерального бюджета как в 2022-м, так и в 2023 году составит около 2 процентов ВВП, или 3 триллиона рублей. Ранее Мишустин утверждал, что власти собираются покрывать дефицит в основном за счет заимствований, чтобы не тратить средства ФНБ, однако планы изменились.

В сентябре «Коммерсантъ» писал, что дефицит планируется покрывать за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Кабмин планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых — в 2023-м эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего в 2023-2025 годах дадут более 3 триллионов.