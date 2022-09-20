Мишустин рассказал о дефиците бюджета России в 3 триллиона рублей

Мишустин сообщил, что дефицит бюджета в 2023 году составит 3 триллиона рублей

Дефицит российского бюджета на 2023 год составит 3 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Его выступление на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам цитирует РИА Новости.

По словам главы правительства, доходы составят около 26 триллионов рублей с учетом предложений по дополнительным доходам. «Расходы — около 29 триллионов, соответственно, дефицит бюджета составил 2 процента ВВП, или в абсолютных цифрах это 3 триллиона рублей», — сказал Мишустин.

Покрываться дефицит, по словам премьера, будет в основном за счет заимствований, что позволит не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В июне глава Министерства финансов Антон Силуанов говорил, что «сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет». Тогда он уточнял, что дефицит на 2023 год прогнозируется в 1,591 триллиона.

19 сентября «Коммерсантъ» писал, что дефицит планируется покрывать в том числе за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Кабмин планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023-м эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего в 2023-2025 годах дадут более 3 триллионов.