Власти России собрались покрыть дефицит бюджета за счет нефтегазовых компаний

«Ъ»: власти России соберут с экспортеров сырья 1,4 трлн руб в виде налогов в 2023 г

Власти России собрались покрыть дефицит бюджета за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Правительство планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023 эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего 2023–2025 годах дадут более 3 триллионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предложения будут обсуждаться 20 сентября на комиссии правительства по бюджетным проектировкам. Рассматривается повышение налогов на экспорт газа, нефти, угля и удобрений. Больше всего средств планируется собрать за счет повышения вывозной пошлины на трубопроводный газ. Источники сообщают, что власти намерены установить дифференцированную ставку — при цене на газ выше 300 долларов за тысячу кубометров пошлина будет повышена до 50 процентов против нынешнего уровня в 30 процентов.

При этом в августе средняя экспортная цена «Газпрома» в Европу по долгосрочным контрактам со спотовой привязкой достигала 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров. Согласно прогнозам, рост экспортной пошлины на трубопроводный газ принесет бюджету 578 миллиарда рублей в 2023 году, а всего в 2023–2025 годах — 1,23 триллиона рублей.

В правительстве также рассматривают возможность повышения ставки НДПИ на газ для всех производителей. В бюджет намерены изъять эквивалент суммы, которую газовые компании получат от дополнительной индексации внутренних тарифов на газ на 3 процентных пункта в 2023 и 2024 годах. Таким образом, речь идет о налоге для российских потребителей газа. В 2023 году тариф на газ рассчитывают увеличить сразу на 8,5 процента, в 2024 году — на 7 процентов. За счет повышение НДПИ на газ в бюджет может дополнительно поступить 28 миллиарда рублей в 2023 году, 100 миллиардов в 2024-м и 150 миллиардов в 2025-м.

Кроме того, правительство допускает введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что может дать бюджету по 200 миллиардов рублей ежегодно. Минфин также предложил повысить вывозную пошлину на нефть в 2023 году примерно в полтора раза, что принесет около 240 миллиардов рублей. Действие демпфера на бензин, рассчитанного до конца года, могут продлить на 2023–2025 годы, благодаря чему бюджет получит еще по 190 миллиардов рублей в год.

Главным «донором» среди сырьевых экспортеров станет «Газпром», причем компания в 2022 году и так заплатит 1,2 триллиона рублей дополнительного НДПИ и выплатит еще около 600 миллиардов рублей в бюджет в виде промежуточных дивидендов. Между тем газовый сектор, в первую очередь «Газпромом», в среднесрочной перспективе должен будет переориентировать экспорт в Азию на фоне снижения поставок в Европу — эта задача потребует инвестиций в триллионы рублей.

Согласно прогнозу Минфина, дефицит федерального бюджета России в 2023 году сократится до 1,591 триллиона рублей после 1,665 триллиона в 2022 году. В 2024 году дефицит составит 1,413 триллиона, а в 2025 году — 1,358 триллиона рублей.