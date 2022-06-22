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Минфин назвал «очень сложным» будущий бюджет России

Глава Минфина Силуанов назвал «очень сложным» проектируемый бюджет России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Проектируемый на ближайшие годы бюджет России оценивается, как «очень сложный». Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ, передает ТАСС.

«Важно, что сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет. И надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — пояснил министр.

Согласно плану ведомства, дефицит федерального бюджета в 2023 году сократится до 1,591 триллиона рублей после 1,665 триллиона в 2022 году, в 2024 году составит 1,413 триллиона, а в 2025 году — 1,358 триллиона рублей.

При этом часть данных по бюджетной отчетности в России теперь засекречена. Информации об источниках финансирования дефицита и об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета в предварительной оценке исполнения бюджета в июне не приводилось. Минфин объясняет свое решение риском новых санкций Запада.

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