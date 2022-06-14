В России частично засекретили данные о бюджете

Минфин России частично скрыл данные по бюджетной отчетности из-за риска новых санкций

Министерство финансов России частично засекретило данные по бюджетной отчетности, скрыв часть информации из-за рисков новых санкций, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Там уточнили, что из-за действий стран Запада, оказывающих давление на Россию, «возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности».

Минфин 14 июня представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь-май 2022 года, однако информации об источниках финансирования дефицита и об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета там нет.

Представлены лишь общие данные о поступивших доходах, совокупная сумма расходов и размер бюджетного профицита, за отчетный период составившего почти 1,5 триллиона рублей. Информация об исполнении бюджета за предыдущие месяцы также не опубликована.

Ранее в июне правительство также предложило засекретить данные о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны, скрыв их от «недружественных» стран. Сейчас информация о размерах резерва не подлежит засекречиванию и не может считаться государственной тайной, но правительство хочет разрешить такую возможность.

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