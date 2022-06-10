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В России захотели скрыть от Запада данные о золотом запасе

Правительство внесло в Госдуму законопроект о засекречивании данных о золотом запасе

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Данные о российском золотом запасе и государственных валютных резервах страны могут быть скрыты от «недружественных» стран, в частности, государств Запада, следует из законопроекта, который внесло в Госдуму правительство.

«В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Сейчас информация о размерах резерва не подлежит засекречиванию и не может считаться государственной тайной, но правительство хочет разрешить такую возможность. В документе предложены и другие меры, нацеленные на «снижения негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций» и включающие ряд послаблений, касающихся ценных бумаг и работы акционерных обществ.

Ударная волна

С инициативой о засекречивании данных о золотовалютных резервах выступило ранее Минэкономразвития. При этом Центральный банк уже сократил количество публикуемой информации, относящейся к состоянию резервов. Так, регулятор не сообщает о структуре резервов — как географической, так и валютной, ограничиваясь их общим размером.

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Платон Щукин
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