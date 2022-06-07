Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Данные о валютных резервах России предложили засекретить

Минэкономразвития предложило засекретить информацию о золотовалютных резервах ЦБ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Минэкономразвития предложило засекретить данные о золотовалютных резервах (ЗВР) Центробанка, пишет РБК со ссылкой на источники.

Такая инициатива содержится в пакете антисанкционных поправок к нормам регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. В частности, предлагается внести изменения в закон о гостайне и исключить сведения о размере ЗВР из перечня информации, не подлежащей засекречиванию.

Причиной предложения со стороны ЦБ стали санкции со стороны США, Евросоюза, Великобритании и Японии, которые заморозили активы регулятора в своих юрисдикциях. Их общий объем составил около 300 миллиардов долларов из совокупных 589 миллиардов по состоянию на 27 мая.

ЦБ уже сократил количество публикуемой информации, относящейся к состоянию ЗВР. Так, регулятор не сообщает о структуре резервов — как географической, так и валютной, ограничиваясь их общим размером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Народная милиция ЛНР выбила ВСУ из городской застройки Северодонецка
«Макдоналдс» подал заявку на регистрацию новых логотипов
В Минцифры высказались о возможности легализации пиратского ПО в России
Бывший главред российского Vogue раскрыла подробности наезда электровелосипеда
Власти придумали необычный способ помочь попавшим под санкции банкам
Шубенков высказался о смене гражданства
Названы доступные для россиян зарубежные направления для летнего отдыха
Основатель знаменитой компании купил роскошное поместье по рекордной цене
Скандального блогера и его подельников осудят за вымогательства у россиян
Стало известно о пострадавшем младенце при взрыве газа в Богородске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.