Данные о валютных резервах России предложили засекретить

Минэкономразвития предложило засекретить информацию о золотовалютных резервах ЦБ

Минэкономразвития предложило засекретить данные о золотовалютных резервах (ЗВР) Центробанка, пишет РБК со ссылкой на источники.

Такая инициатива содержится в пакете антисанкционных поправок к нормам регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. В частности, предлагается внести изменения в закон о гостайне и исключить сведения о размере ЗВР из перечня информации, не подлежащей засекречиванию.

Причиной предложения со стороны ЦБ стали санкции со стороны США, Евросоюза, Великобритании и Японии, которые заморозили активы регулятора в своих юрисдикциях. Их общий объем составил около 300 миллиардов долларов из совокупных 589 миллиардов по состоянию на 27 мая.

ЦБ уже сократил количество публикуемой информации, относящейся к состоянию ЗВР. Так, регулятор не сообщает о структуре резервов — как географической, так и валютной, ограничиваясь их общим размером.

