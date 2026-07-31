Алиев назвал приоритетные постсоветские страны

Алиев: Отношения со странами Центральной Азии являются приоритетом для Азербайджана

Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов для политики Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает CBC TV.

«Сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», — заявил Алиев.

Он отметил, что с начала 2023 года он посещал страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз.

Ранее Алиев и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали договор о союзнических отношениях между двумя странами. Подробности документа пока не разглашаются.