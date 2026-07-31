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11:29, 31 июля 2026 (обновлено: 11:36, 31 июля 2026)Бывший СССР

Алиев назвал приоритетные постсоветские страны

Алиев: Отношения со странами Центральной Азии являются приоритетом для Азербайджана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов для политики Азербайджана. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, передает CBC TV.

«Сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион», — заявил Алиев.

Он отметил, что с начала 2023 года он посещал страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз.

Ранее Алиев и президент Киргизии Садыр Жапаров подписали договор о союзнических отношениях между двумя странами. Подробности документа пока не разглашаются.

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