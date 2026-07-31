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12:15, 31 июля 2026Россия

Очевидцы описали атаку ВСУ на склад маркетплейса в Волгограде

Жители Волгограда рассказали об оглушительном грохоте при атаке ВСУ на склад маркетплейса
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители Волгограда заявили, что во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад маркетплейса слышали оглушительный грохот. Их слова приводит портал V1.RU.

«Спать хотели лечь, и мощный взрыв в небе», — рассказали очевидцы.

У жителей Дзержинского района во время налета беспилотников ВСУ трещали окна. Другие горожане поделились, что после взрывов у них начали реветь сирены машин.

На Красном [Краснооктябрьском районе] хлопок приглушенный было слышно

жители Волгограда

ВСУ атаковали Волгоград в ночь на 31 июля. В результате удара на предприятии топливно-энергетического комплекса в городе началось возгорание. Повреждения также зафиксировали и на складских помещениях в Дзержинском районе. Власти сообщили, что при атаке пострадали пять человек.

В Wildberries сообщили, что из-за атаки на логистическом объекте в Волгограде возникло возгорание. В компании уточнили, что на месте пожара работают специалисты.

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