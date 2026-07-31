Жители Волгограда рассказали об оглушительном грохоте при атаке ВСУ на склад маркетплейса

Жители Волгограда заявили, что во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад маркетплейса слышали оглушительный грохот. Их слова приводит портал V1.RU.

«Спать хотели лечь, и мощный взрыв в небе», — рассказали очевидцы.

У жителей Дзержинского района во время налета беспилотников ВСУ трещали окна. Другие горожане поделились, что после взрывов у них начали реветь сирены машин.

На Красном [Краснооктябрьском районе] хлопок приглушенный было слышно жители Волгограда

ВСУ атаковали Волгоград в ночь на 31 июля. В результате удара на предприятии топливно-энергетического комплекса в городе началось возгорание. Повреждения также зафиксировали и на складских помещениях в Дзержинском районе. Власти сообщили, что при атаке пострадали пять человек.

В Wildberries сообщили, что из-за атаки на логистическом объекте в Волгограде возникло возгорание. В компании уточнили, что на месте пожара работают специалисты.