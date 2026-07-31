Жители Волгограда заявили, что во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад маркетплейса слышали оглушительный грохот. Их слова приводит портал V1.RU.
«Спать хотели лечь, и мощный взрыв в небе», — рассказали очевидцы.
У жителей Дзержинского района во время налета беспилотников ВСУ трещали окна. Другие горожане поделились, что после взрывов у них начали реветь сирены машин.
На Красном [Краснооктябрьском районе] хлопок приглушенный было слышно
ВСУ атаковали Волгоград в ночь на 31 июля. В результате удара на предприятии топливно-энергетического комплекса в городе началось возгорание. Повреждения также зафиксировали и на складских помещениях в Дзержинском районе. Власти сообщили, что при атаке пострадали пять человек.
В Wildberries сообщили, что из-за атаки на логистическом объекте в Волгограде возникло возгорание. В компании уточнили, что на месте пожара работают специалисты.