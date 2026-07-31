В Москве рассказали о количестве рожденных в 2026 году девочек по имени Мирра

В 2026 году в Москве родились 11 девочек по имени Мирра и два Лионеля

В Москве рассказали о количестве рожденных в 2026 году девочек по имени Мирра. Об этом сообщает ТАСС.

«С начала 2026 года имя Мирра получили 11 девочек в Москве, из них пять родились летом. За этот же период прошлого года в столице появилось пять Мирр», — сказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Также за 2026 год в российской столице родились два мальчика по имени Лионель. «За последние несколько лет наибольшее количество мальчиков с именем Лионель появилось в столице в 2024 году — тогда это имя дали десяти новорожденным. В прошлом году в столице появилось восемь мальчиков с этим именем», — заявили в пресс-службе.

Российская теннисистка Мирра Андреева в июне 2026 года впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Она одержала победу на «Ролан Гаррос» в Париже. Месяц спустя аргентинский футболист Лионель Месси завоевал серебряные медали чемпионата мира по футболу. В финале его команда уступила сборной Испании со счетом 0:1.