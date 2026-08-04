Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:04, 4 августа 2026 (обновлено: 18:14, 4 августа 2026)Интернет и СМИ

Россиянам дали рекомендации для безопасного входа в кабинет банка через браузер

Алабин: Иностранные браузеры блокируют сайты российских банков из-за сертификатов
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сайты ведущих российских банков, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и ПСБ, перестали открываться в иностранных браузерах из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов на фоне санкций — пользователи видят предупреждение «подключение не защищено». Руководитель группы информационной безопасности InfoWatch Роман Алабин в беседе с KP.RU объяснил, что зарубежные браузеры не доверяют сертификатам Национального удостоверяющего центра Минцифры и блокируют доступ к сайтам без защищенного соединения.

«Зарубежные браузеры используют для установления защищенного соединения SSL-сертификаты — тоже зарубежные. И не доверяют сертификатам, которые используют наши банки — от Национального удостоверяющего центра Минцифры. А по незащищенному соединению браузеры просто больше не пускают на сайты», — пояснил Алабин.

По его словам, даже если банк получит зарубежный сертификат, он может быть отозван в любой момент, поэтому кредитные организации переходят на отечественные сертификаты.

Материалы по теме:
Как скачать приложение VK на Android без Google Play: все способы с пошаговой инструкцией
Как скачать приложение VK на Android без Google Play:все способы с пошаговой инструкцией
17 июля 2026
Как скачать «ВКонтакте» на iPhone после удаления из App Store: 3 способа установки
Как скачать «ВКонтакте» на iPhone после удаления из App Store:3 способа установки
30 июля 2026

Чтобы сохранить безопасный доступ к личным кабинетам, эксперт рекомендовал использовать «Яндекс Браузер», в который уже «вшиты» все нужные российские сертификаты, либо вручную установить корневые сертификаты Минцифры через портал «Госуслуги» на свое устройство. При этом мобильные приложения банков продолжают работать без дополнительных настроек и остаются самым удобным и безопасным вариантом. Руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов заверил, что российские сертификаты действительны и за рубежом, поскольку система безопасности построена по мировым отраслевым стандартам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple из-за того, что на устройства iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, это никак не отразится на обычных россиянах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о чистках в СБУ и новых операциях против России. В Госдуме после этого заявили об изменении характера СВО
    Газманов заступился за обманывавшего его экс-продюсера
    Лариса Долина призналась в желании выучиться на актрису
    Курс доллара в России резко вырос
    47-летняя звезда сериала «Кухня» показала редкое фото с дочерью
    Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после расправы над Назимовыми
    Лидеру ЧВК вынесли приговор за расправы над солдатами и вымогательства
    Путин расширил основания для выдворения мигрантов
    В собственность России перешла недвижимость скандального блогера
    Госдепартамент США сделал заявление об Ормузском проливе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok