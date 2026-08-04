Россиянам дали рекомендации для безопасного входа в кабинет банка через браузер

Алабин: Иностранные браузеры блокируют сайты российских банков из-за сертификатов

Сайты ведущих российских банков, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и ПСБ, перестали открываться в иностранных браузерах из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов на фоне санкций — пользователи видят предупреждение «подключение не защищено». Руководитель группы информационной безопасности InfoWatch Роман Алабин в беседе с KP.RU объяснил, что зарубежные браузеры не доверяют сертификатам Национального удостоверяющего центра Минцифры и блокируют доступ к сайтам без защищенного соединения.

«Зарубежные браузеры используют для установления защищенного соединения SSL-сертификаты — тоже зарубежные. И не доверяют сертификатам, которые используют наши банки — от Национального удостоверяющего центра Минцифры. А по незащищенному соединению браузеры просто больше не пускают на сайты», — пояснил Алабин.

По его словам, даже если банк получит зарубежный сертификат, он может быть отозван в любой момент, поэтому кредитные организации переходят на отечественные сертификаты.

Чтобы сохранить безопасный доступ к личным кабинетам, эксперт рекомендовал использовать «Яндекс Браузер», в который уже «вшиты» все нужные российские сертификаты, либо вручную установить корневые сертификаты Минцифры через портал «Госуслуги» на свое устройство. При этом мобильные приложения банков продолжают работать без дополнительных настроек и остаются самым удобным и безопасным вариантом. Руководитель «Яндекс Браузера» Илья Шибанов заверил, что российские сертификаты действительны и за рубежом, поскольку система безопасности построена по мировым отраслевым стандартам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании Apple из-за того, что на устройства iPhone и iPad не предустанавливаются российские приложения. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, это никак не отразится на обычных россиянах.