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18:04, 4 августа 2026 (обновлено: 18:15, 4 августа 2026)Силовые структуры

Уволенный мэр пожаловался в Верховный суд России

Верховный суд Башкирии рассмотрит иск Мавлиева из-за увольнения с поста мэра Уфы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
атмир Мавлиев (в центре)

атмир Мавлиев (в центре). Фото: Тимур Давлетов / ТАСС

В Верховный суд (ВС) Башкирии поступил иск бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева из-за увольнения с должности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Изначально иск поступил в Октябрьский суд, оттуда его направили в ВС Республики Башкортостан.

В апреле Мавлиева задержали на рабочем месте. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки и отправили под стражу. В начале мая Верховный суд Башкирии отменил это решение и отпустил мэра под домашний арест. Сразу после выхода из-под стражи Мавлиева госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.

По данным «Комсомольской правды», 14 июля Горсовет Уфы расторг с Мавлиевым контракт, сославшись на лишение его доступа к гостайне и обвинив в аморальном поведении

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