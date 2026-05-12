08:24, 12 мая 2026Силовые структуры

Освободившегося из СИЗО российского мэра увезли в больницу

Адвокат Самойлов: Мэра Уфы Мавлиева госпитализировали из-за боли в сердце
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который недавно вышел из СИЗО под домашний арест, госпитализировали из-за плохого самочувствия и боли в сердце. Об этом сообщил его адвокат Марат Самойлов, передает РИА Новости.

«Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие», — добавил юрист. Мавлиев находится в республиканской клинической больнице.

Ратмир Мавлиев был задержан в конце апреля. Его обвинили в превышении полномочий и получении взятки, а затем отправили под стражу. В начале мая Верховный суд Башкирии отпустил мэра под домашний арест. На выходе из СИЗО у него принудительно взяли образцы волос и слюны.

