У российского мэра на выходе из СИЗО принудительно взяли образцы волос и слюны

Адвокат Самойлов: У мэра Мавлиева на выходе из СИЗО взяли образцы волос и слюны

У мэра Уфы Ратмира Мавлиева на выходе из СИЗО принудительно взяли образцы волос и слюны, об этом рассказал его адвокат Марат Самойлов, передает РИА Новости.

«У него принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей», — уточнил юрист.

Он подчеркнул, что это противоречит Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу РФ.

Адвокат обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФБС с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления по уголовному преследованию, а также по факту взятия биоматериалов.

Ранее стало известно, что Мавлиев не признал вину в превышении полномочий и получении взятки. Верховный суд Башкирии изменил Мавлиеву меру пресечения, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Там он будет находиться до 28 июня.

