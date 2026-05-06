Российский мэр сделал заявление и вышел из СИЗО

Мэр Уфы Мавлиев не признал вину во взятке, его выпустят из СИЗО

Взятый под стражу мэр Уфы Ратмир Мавлиев не признал вину в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта Марата Самойлова.

Также, по данным РИА Новости, Верховный суд Башкирии изменил Мавлиеву меру пресечения, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Там он будет находиться до 28 июня.

Мэр Уфы настаивает, что его оклеветала компания-застройщик, которая якобы наворовала земли на 21 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что Мавлиев обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Суд заключал его под стражу до 11 июля.