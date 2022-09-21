Стало известно о бюджетном дефиците России на 2023 год

«Ъ» сообщил, что бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним

Правительство России объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на 2023-2025 годы. Как стало известно, бюджетный дефицит в России останется на уровне текущего года, сообщает «Коммерсантъ».

Также Кабмин объявил о налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у экспортеров сырья и повышении государственных заимствований для того, чтобы сэкономить Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«Бюджетный дефицит 2023 года должен быть примерно таким же, как и в текущем 2022 году,— порядка 2 процентов ВВП, или порядка 3 триллионов рублей. На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8 процента ВВП, однако изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 триллиона рублей», — говорится в материале.

Федеральные доходы 2023 года планируются на уровне 26 триллионов рублей. Отмечается, что бюджет следующего года может оказаться де-факто значительно профицитным.

В июне глава Министерства финансов Антон Силуанов сообщал, что «сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет». Тогда он уточнял, что дефицит на 2023 год прогнозируется в 1,591 триллиона.