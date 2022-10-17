В России рассказали о планах потратить деньги из «главной кубышки»

Минфин рассказал о планах использовать средства ФНБ на расходы бюджета в 2022 году

Деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается «главной кубышкой» страны, в этом году не использовали для финансирования расходов российского бюджета, однако у Минфина есть планы это сделать. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Министр сказал, что у ведомства есть право использовать средства фонда на расходы бюджета в 2022 году. «Конец года скоро, основные расходы у нас в конце года осуществляются», — прокомментировал глава Минфина. «Наша задача заключается в том, чтобы средства ФНБ максимально использовать для развития, для инфраструктурных проектов», — добавил Силуанов.

На 1 октября 2022 года объем ФНБ составил 10,792 триллиона рублей, за месяц он сократился на 1,078 триллиона. На счетах фонда в ЦБ находилось 49,2 миллиарда евро, 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, 768 миллиардов иен, 310 миллиардов юаней, 264 миллиона рублей и 555 тонн золота.

В августе стало известно, что в перспективе фонд думают пополнять также рупиями и лирами. Изменить структуру ФНБ в конце июля предлагала Счетная палата. Там рекомендовали «проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств» на фоне блокировки счетов ЦБ на Западе из-за санкций.