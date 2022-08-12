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«Главную кубышку» России собрались пополнять рупиями и лирами

ЦБ сообщил о проработке возможности пополнения ФНБ в юанях, рупиях и лирах

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министерство финансов России собирается предусмотреть пополнение Фонда национального благосостояния (ФНБ), который считается «главной кубышкой» страны, валютами дружественных стран. Об этом сообщается в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года, опубликованном Центральным банком.

«Минфин России прорабатывает возможность реализации операционного механизма бюджетного правила по пополнению/расходованию средств ФНБ в валютах дружественных стран (юань, рупии, турецкие лиры и другие)», — сказано в материалах.

Регулятор напомнил, что с введением санкций операции по бюджетному правилу с долларами и евро стали невозможны. В результате действие отдельных его положений, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов
и планированием предельного объема расходов федерального бюджета, было приостановлено. В связи с этим теперь обсуждаются различные варианты модификации.

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В ЦБ пояснили, что при реализации проекта Минфина касательно «дружественных» валют бюджетное правило сможет вновь воздействовать на курс рубля. Его слишком высокий уровень в последние месяцы вызывал беспокойство правительства.

Изменить структуру ФНБ в конце июля предлагала Счетная палата. Там рекомендовали «проанализировать текущую структуру средств ФНБ в части повышения сохранности и возможности оперативного использования средств» на фоне блокировки счетов ЦБ на Западе из-за санкций.

При этом лира, фигурирующая в списке валют для потенциального пополнения ФНБ, испытывает серьезную волатильность в последнее время. Сильное ослабление турецкой валюты, за год упавшей к доллару в два раза, отмечается на фоне политики местного центробанка, в свою очередь оказавшегося под давлением президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он выступает против повышения ставки в условиях высокой инфляции, вопреки принятой мировой практике Показатель роста цен в Турции в июле приблизился к 80 процентам.

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Платон Щукин
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