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Минфин не исключил траты доходов бюджета для стабилизации рубля

Глава Минфина не исключил интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Минфин не исключает проведения интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля, на эти цели могут быть потрачены доходы бюджета, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости.

Министр подчеркнул, что окончательного решения пока нет, однако на интервенции могут пойти нефтегазовые сверхдоходы. «Такие решения будем рассматривать, но еще раз скажу, что окончательных позиций по этому поводу не принято», — уточнил Силуанов.

Глава ведомства пояснил, что существующий курс рубля бьет по доходам государственного бюджета. По словам Антона Силуанова, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету в сумму от 130 до 200 миллиардов рублей. «То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», — заметил он.

29 июня курс доллара упал до семилетнего минимума — 50 рублей. В правительстве неоднократно подчеркивали риски чрезмерного укрепления рубля для экономики: в условиях санкций и падения импорта он уходит дальше от «адекватной», по оценкам властей, отметки в 70–80 рублей.

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Платон Щукин
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