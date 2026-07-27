Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино посоветовал критикам ЧМ-2026 помедитировать и помолиться

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино дал совет критикам ЧМ-2026. Об этом он написал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мне очень жаль, что вы были так поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все. Всем, кто тратил свое время и силы на ненависть, помедитируйте, помолитесь, улыбнитесь, проведите время с близкими или посмотрите футбольный матч», — написал Инфантино.

Также глава ФИФА высоко оценил уровень организации чемпионата мира. «Тем, кто распространяет ненависть и ложные слухи: хочу сказать, что пока вы сидите дома, мы находимся на передовой, усердно работаем и делаем лучшее шоу в мире. У нас не было случаев насилия. Стопроцентная безопасность, радость и счастье!» — добавил Инфантино.

Чемпионат мира по футболу-2026 прошел в США, Канаде и Мексике. Победителем стала сборная Испании, в финале она переиграла команду Аргентины со счетом 1:0.