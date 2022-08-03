Инфляция в Турции побила новый рекорд

Reuters: инфляция в Турции достигла 79,6 процента в июле

Инфляция в Турции выросла до нового 24-летнего максимума в 79,6 процента в июле. Как сообщает Reuters, рост цен провоцирует слабая лира, а также повышение стоимости энергоносителей и сырьевых товаров в мире.

«Даже если инфляция будет близка к пику, она будет оставаться близкой к своим нынешним очень высоким показателям еще несколько месяцев», — прокомментировал старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics Джейсон Туви. Он добавил, что основным риском сейчас остается падение национальной валюты. Годовая инфляция сейчас находится на самом высоком уровне с сентября 1998 года, когда она достигла 80,4 процента.

Инфляция начала расти прошлой осенью, когда лира резко упала после того, как Центральный банк постепенно снизил учетную ставку на 500 базисных пунктов — до 14 процентов в рамках политики смягчения, на которой настаивал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В июне инфляция в Турции в годовом выражении приблизилась к 80 процентам. По данным Института статистики страны, этот показатель составил 78,62 процента, только за месяц рост потребительских цен достиг 4,95 процента.

О роли турецкого лидера в экономическом кризисе в недавнем разговоре с «Лентой.ру» говорил и экономист Николай Кульбака. «Одна из основных проблем, которую сейчас приходится переживать Турции, — то, что Эрдоган абсолютно убежден в том, что является крупным экономическим специалистом, — сказал Кульбака. — В этих условиях он не хочет слушать никого из профессиональных экономистов, пытается по-своему руководить Центральным банком. Кстати, при всех проблемах России у нас по такому пути никто не пошел, ЦБ занимаются только профессионалы высокого уровня».