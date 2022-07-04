Приближение инфляции в Турции к 80 процентам объяснили действиями Эрдогана

Экономист Кульбака обвинил президента Эрдогана в 80-процентной инфляции в Турции

Причина рекордной инфляции в Турции заключается в безграмотной экономической политике президента страны Реджепа Эрдогана, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Николай Кульбака. Он обвинил главу государства в накачке денежной массы и игнорировании рекомендаций профессиональных экономистов.

В июне инфляция в Турции в годовом выражении приблизилась к 80 процентам. По данным Института статистики страны, этот показатель составил 78,62 процента, только за месяц рост потребительских цен достиг 4,95 процента. Министр финансов Турции Нуреддин Небати ожидает, что во втором полугодии стоимость товаров и услуг резко пойдет вниз, так что по итогам года инфляция составит 48-49 процентов, а на конец 2023-го — 19,9 процента. Он отметил, что вариант снижения учетной ставки не рассматривается.

«Одна из основных проблем, которую сейчас приходится переживать Турции — то, что Эрдоган абсолютно убежден в том, что является крупным экономическим специалистом, — сказал Кульбака. — В этих условиях он не хочет слушать никого из профессиональных экономистов, пытается по-своему руководить Центральным Банком. Кстати, при всех проблемах России, у нас по такому пути никто не пошел, ЦБ занимаются только профессионалы высокого уровня».

Кульбака объяснил, что в Турции произошла рекордная накачка денежной массой, что естественным образом привело к кризису экономической системы страны.

«На самом деле, все значительно хуже. Есть очень сложная денежная система страны: она включает в себя ЦБ, коммерческие банки, экспорт и импорт, огромное множество других вещей. Управлять всем этим крайне трудно, на это способны только высококлассные профессионалы, понимающие, как устроена система. Любые интуитивные движения, как те, которые совершает Эрдоган, здесь не работают и приводят только к тому, что ситуация полностью выходит из под контроля», — уверен экономист.

Он согласился, что в свое время Эрдоган, действительно, сумел поднять экономику Турции, но сделать это ему удалось только благодаря тому, что он прислушивался к рекомендациям лучших специалистов.

«А сейчас у него ощущение, что он настолько крутой, что никакие специалисты не нужны. Это и ведет к тому, что экономика страны испытывает серьезные трудности», — заключил эксперт.

Напомним, курс турецкой лиры пошел резко вниз после серии снижений ключевой ставки, на который Центробанк пошел под давлением президента Реджепа Тайпа Эрдогана. Турецкий лидер придерживается альтернативной экономической теории, согласно которой снижение ставки позволяет бороться с ростом цен за счет дешевых кредитов производству.