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В России рассказали о дефицитном бюджете в ближайшие три года

Премьер-министр Мишустин: бюджет России будет дефицитным ближайшие три года

Фото: Eduardo Soares / Unsplash

В ближайшие три года бюджет России будет дефицитным, об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«В течение всего периода бюджет будет дефицитным, основным источником его покрытия станут государственные заимствования», — уточнил глава кабмина. Ранее он говорил, что дефицит российского бюджета на 2023 год составит три триллиона рублей. По словам главы правительства, доходы составят около 26 триллионов рублей, а расходы — порядка 29 триллионов.

Ранее правительство России объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на 2023-2025 годы. Как стало известно, бюджетный дефицит в России останется на уровне текущего года. По оценке президента России, дефицит бюджета в 2023 году может быть меньше планируемых правительством двух процентов ВВП.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», российские власти собрались покрыть дефицит бюджета за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Правительство планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023 эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего 2023–2025 годах дадут более трех триллионов.

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Платон Щукин
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