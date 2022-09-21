Путин оценил возможный дефицит бюджета в 2023 году

Президент России Путин: дефицит бюджета в 2023 году может быть меньше планируемых 2% ВВП

По оценке президента России Владимира Путина, дефицит бюджета в 2023 году может быть меньше планируемых правительством двух процентов ВВП, передает ТАСС.

«У нас, я думаю, может быть и двух-то [процентов дефицита] не будет, может быть меньше или где-то в этом [размере], но во всяком случае ресурсы есть», — заявил Путин в ответ на вопрос о возможности переноса на более ранний срок финансирования ряда передовых разработок.

Президент добавил, что Россия в 2024 году выйдет на соблюдение нового бюджетного правила и будет уверенно сокращать дефицит бюджета, чтобы вывести его на уровень 0,7 процента ВВП.