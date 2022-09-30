В Минфине прокомментировали дефицит бюджета в 2022 году

Глава Минфина Силуанов допустил, что дефицит бюджета 2022 года превысит 0,9% ВВП

Глава Министерства финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» прокомментировал дефицит бюджета в 2022 году и допустил, что он превысит 0,9 процента ВВП. Его слова приводит ТАСС.

«Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году», — подчеркнул министр.

Ранее правительство России утвердило проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Доходы бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 триллиона рублей, расходы составят 29,056 триллиона рублей. Соответственно, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет останется дефицитным ближайшие три года.