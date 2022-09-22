Правительство утвердило проект федерального бюджета на три года

Правительство утвердило проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

Правительство России утвердило проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Об этом кабмин сообщил в своем Telegram-канале. Теперь документ должны внести в Госдуму до 1 октября.

Доходы бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 триллиона рублей, расходы составят 29,056 триллиона рублей. Соответственно, бюджет будет закрыт с дефицитом в размере 2,9 триллиона рублей, или 2 процентов ВВП. По словам министра финансов Антона Силуанова, финансировать его планируется в основном за счет внутренних заимствований. Ненефтегазовый дефицит бюджета достигнет 7,9 процента ВВП.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что бюджет останется дефицитным все ближайшие три года. Между тем президент страны Владимир Путин считает, что дефицит бюджета в 2023 году может быть меньше планируемых правительством 2 процентов ВВП.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», российские власти собрались покрыть дефицит бюджета за счет сырьевых экспортеров — нефтегазовых компаний, а также производителей угля и удобрений. Правительство планирует повысить для них экспортные пошлины и ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — в 2023 эти меры принесут бюджету около 1,4 триллиона рублей, а всего 2023–2025 годах дадут более трех триллионов.