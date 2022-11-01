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15:35, 1 ноября 2022Экономика

Минфин раскрыл цены на российскую нефть

Минфин сообщил, что средняя цена Urals в октябре составила 70,62 доллара за баррель

Фото: Angus Mordant / Reuters

Средняя цена на нефть российской марки Urals в первые 10 месяцев года составила 79,57 доллара за баррель, в октябре — 70,62 доллара за баррель. Соответствующие сведения раскрываются в сообщении российского Министерства финансов.

При этом отмечается, что средняя цена за январь-октябрь оказалась выше, чем за тот же период 2021 года (67,51 доллара), но в октябре показатель год к году опустился в 1,15 раза (прежний уровень — 81,49 доллара).

В сентябре, как отмечали в Минфине, средняя цена на Urals сложилась на уровне 68,25 доллара за баррель, в месячном выражении нефть подешевела на 8,7 процента. В первые девять месяцев года средняя цена была несколько выше нового уровня за 10 месяцев — 80,58 доллара за баррель.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре снизились и физические объемы экспорта нефти из России — до 7,5 миллиона баррелей, доходы упали на 3,2 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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