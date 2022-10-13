Российские нефтяные доходы в сентябре упали на миллиарды долларов

МЭА: российские доходы от продажи нефти в сентябре сократились на $3,2 млрд

В сентябре экспорт российской нефти снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей, а доходы упали на 3,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается ТАСС.

Поставки России в страны Евросоюза, который готовится к введению частичного эмбарго, снизились на 390 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом. По мнению МЭА, после вступлению в декабре ограничений в силу поставки российской нефти могут упасть еще сильнее, однако возможный объем снижения не указывается.

Ранее Минфин России сообщил, что падение цен на российскую нефть в сентябре ускорилось. Средняя цена сорта Urals в течение месяца сложилась на уровне 68,25 доллара за баррель, что на 8,7 процента ниже, чем в августе, когда сырье упало в цене на 4,7 процента.

На этом фоне российский бюджет на всех уровнях стал дефицитным. Не только федеральный, но также местные и региональные бюджеты тратят больше, чем собирают налогов.

Частичное нефтяное эмбарго Евросоюза вступает в силу зимой этого года. В рамках подготовки к нему европейские покупатели резко сокращают закупки российской нефти. В сентябре регион продемонстрировал более чем двухлетний рекорд по закупкам сырья, при этом доля России сократилась до 21 процента. В среднем в минувшем году российская нефть занимала более трети европейского рынка.