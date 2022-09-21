Расходы российского бюджета начали превышать доходы

Глава МЭР Решетников заявил о переходе российского бюджета к дефициту в августе

В августе расходы российского бюджета на всех уровнях начали превышать его доходы. О возникшем дефиците в ходе своего выступления в Совете Федерации заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости.

По его словам, в первую очередь такая динамика наблюдается за счет увеличения расходования средств федерального бюджета, однако местные и региональные бюджеты также тратят больше, чем собирают налогов.

Ранее сообщалось, что в августе доходы от продажи нефти и газа упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals продается дешевле, чем годом ранее, из-за укрепления рубля и существенного дисконта.

В первую половину сентября, по данным Bloomberg, доходы России от морского экспорта нефти дополнительно сократились, до 126 миллионов долларов, что стало минимумом за последний год. Также стало известно, что Саудовская Аравия вновь обогнала Россию по поставкам нефти в Китай.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные Банка России и Росстат, также оценки экспертов сообщил, что временная стабилизация российской экономики во втором квартале оказалась временным явлением и в третьем квартале основные экономические показатели перешли к новому падению.