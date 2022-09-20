Доходы России от морского экспорта нефти упали

Bloomberg: доходы РФ от морского экспорта нефти в неделю до 16 сентября упали до $126 млн

Экспорт российской нефти из портов страны снизился в период со 2 по 16 сентября на 900 тысяч баррелей в сутки, а доходы за неделю с 9 по 16 сентября упали до 126 миллионов долларов — минимума за 12 недель, пишет Bloomberg.

Морской экспорт нефти из РФ в этот период сократился в среднем до 2,54 миллиона баррелей в сутки, тогда как в неделю до 2 сентября показатель достигал 3,42 миллиона баррелей. По данным агентства, отгрузки впервые за пять месяцев упали ниже 3 миллионов баррелей в день. Причиной такого падения морского экспорта российской нефти в первой половине сентября стали штормы в Тихом океане, однако сокращение поставок из Балтийских портов Bloomberg называет «необъяснимыми».

Поставки российской нефти в Европу за неделю после 9 сентября снизились на 18 процентов (172 тысячи баррелей в сутки) по сравнению с предыдущей семидневкой и достигли минимальных значений за год — порядка 800 тысяч баррелей в сутки. Стабильным в течение двух недель сентября оставался экспорт в страны азиатского региона, куда направили более 1,7 миллиона баррелей в сутки.

Среди причин снижения доходов от экспорта, помимо сокращения объемов, — падение цен на нефть марки Brent и увеличение скидки на российскую марку Urals по отношению к Brent за месяц с 18,7 до 21,5 доллара за баррель. Дополнительное давление на доходы от продаж окажет снижение экспортной пошлины в октябре на 15 процентов, до 6,06 доллара за баррель, что станет минимумом с февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия обогнала Россию по поставкам нефти в Китай, несмотря на то, что российская сторона также нарастила экспорт в страну до 8,34 миллионов тонн в месяц. Пекину удалось сэкономить три миллиарда долларов в период с апреля по июль на закупках российской нефти со скидкой.