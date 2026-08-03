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Силовые структуры
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14:49, 3 августа 2026 (обновлено: 15:00, 3 августа 2026)Силовые структуры

Обнародованы подробности кровавой резни в Подмосковье

«112»: Нападению мужчины в маске с ножом на двоих друзей предшествовала ссора
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Устроенной смертельной поножовщине мужчиной в маске в Подмосковье предшествовала ссора. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, компания мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент один из них поссорился с приятелями и ушел домой, где взял нож и решил вернуться к обидчикам. По пути он надел маску и охотничью куртку. Вернувшись к друзьям, он вытащил нож. Увидевшие его приятели попытались убежать, но он догнал 44-летнего мужчину и изрезал его. Другой приятель получил ранение плеча и предплечья.

Нападавшего задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что раненный в плечо и предплечье мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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