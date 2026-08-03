Обнародованы подробности кровавой резни в Подмосковье

«112»: Нападению мужчины в маске с ножом на двоих друзей предшествовала ссора

Устроенной смертельной поножовщине мужчиной в маске в Подмосковье предшествовала ссора. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, компания мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент один из них поссорился с приятелями и ушел домой, где взял нож и решил вернуться к обидчикам. По пути он надел маску и охотничью куртку. Вернувшись к друзьям, он вытащил нож. Увидевшие его приятели попытались убежать, но он догнал 44-летнего мужчину и изрезал его. Другой приятель получил ранение плеча и предплечья.

Нападавшего задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что раненный в плечо и предплечье мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.