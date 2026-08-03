Стало известно об активном наступлении ВС России в Сумской области

ВС России продвинулись в Шосткинском и Сумском районах области

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские силы продвинулись в Шосткинском районе области», — сказал источник канала.

Отмечается также активное наступление в Шосткинском районе. Сообщается о неудачных попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести контратаку.

Ранее был раскрыт необычный способ диверсий ВСУ под Добропольем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Украинские военнослужащие использовали для рейдов форму российских солдат.