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15:09, 3 августа 2026 (обновлено: 15:16, 3 августа 2026)Мир

В Канаде продали портрет Трампа из конского навоза

Портрет Трампа из конского навоза продали на канадской ярмарке за 1,8 тысячи долларов
Кристина Козлова (редактор)

Кадр: CTV News / YouTube

Портрет Дональда Трампа из конского навоза продали за 1,8 тысячи долларов на канадской ярмарке Sooke Fine Arts Show. Об этом сообщает портал Yahoo.

«Художница с острова Ванкувер Венди Шартран создала картину "Повелитель навоза", используя то, что она называет "подходящим материалом", и заявила, что оно отражает ее отношение к политике США», — следует из публикации.

Шартран отметила, что на создание портрета американского лидера из навоза ее вдохновили разговоры о превращении Канады в 51-й штат США, увеличение торговых тарифов и ситуация вокруг моста Горди Хоу.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп готовится ввести новые тарифы для десятков стран. Американский президент решил вновь ужесточить торговлю с партнерами, так как действия глобальных 10-процентных пошлин истекает.

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