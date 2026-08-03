В Канаде продали портрет Трампа из конского навоза

Портрет Трампа из конского навоза продали на канадской ярмарке за 1,8 тысячи долларов

Портрет Дональда Трампа из конского навоза продали за 1,8 тысячи долларов на канадской ярмарке Sooke Fine Arts Show. Об этом сообщает портал Yahoo.

«Художница с острова Ванкувер Венди Шартран создала картину "Повелитель навоза", используя то, что она называет "подходящим материалом", и заявила, что оно отражает ее отношение к политике США», — следует из публикации.

Шартран отметила, что на создание портрета американского лидера из навоза ее вдохновили разговоры о превращении Канады в 51-й штат США, увеличение торговых тарифов и ситуация вокруг моста Горди Хоу.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп готовится ввести новые тарифы для десятков стран. Американский президент решил вновь ужесточить торговлю с партнерами, так как действия глобальных 10-процентных пошлин истекает.