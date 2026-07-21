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14:43, 21 июля 2026Экономика

Трамп решил ввести новые тарифы

FT: Дональд Трамп готовится ввести новые тарифы для десятков стран
Вячеслав Агапов

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп готовится ввести новые тарифы для десятков стран. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times (FT).

Американский лидер решил вновь ужесточить торговлю с партнерами, так как действия глобальных 10-процентных пошлин истекает. Несмотря на предостережения его советников, которые опасаются экономических потрясений накануне промежуточных выборов, Трамп готов ввести их уже на этой неделе.

В феврале 2026-го, когда Верховный суд признал импортные пошлины незаконными, Вашингтон перешел на режим 10-процентных тарифов. Срок действия этих мер истекает в пятницу, 24 июля. Новый набор пошлин будет введен по итогам расследования практики принудительного труда, что позволит Трампу избежать использования чрезвычайных полномочий, отмененных Верховным судом. Ожидается, что их размер составит от 10 до 12,5 процента, и они затронут порядка 60 стран, среди которых — ЕС, Китай, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд, Южная Корея, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексика, Япония и Индия.

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Попытка Трампа возобновить торговую войну происходит на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, что уже привело к кризису на энергетических рынках и к экономическому ущербу рядовым американцам: цены на бензин перевалили через отметку в четыре доллара за галлон.

Ранее чиновники добились смягчения многих из тарифов Трампа, как то пошлины на импорт говядины и кофе, а также продукции из стали и алюминия.

21 июля Трамп ввел дополнительные пошлины в 50 процентов на канадские товары. Он ужесточил торговлю с соседом якобы для компенсации ущерба из-за дискриминационного отношения Канады к американской продукции. Новые тарифы затронут автотранспорт, алкоголь и молочную продукцию.

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