Новак раскрыл подробности ответа на потолок цен на нефть

Вице-премьер Новак назвал снижение добычи частью ответа на потолок цен на нефть

В ответ на потолок цен на нефть Россия намерена запретить поставки самой нефти и нефтепродуктов в страны и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения этого условия. Такие подробности в интервью телеканалу «Россия 24» раскрыл вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Другой частью ответных мер может стать частичное снижение добычи в начале года. По оценкам чиновника, речь идет 500-700 тысячах баррелей в сутки, то есть порядка 5-7 процентов. Новак назвал объем незначительным, но подчеркнул, что такbе риски существуют. Окончательные вариант реакции России будет зафиксирован в указе президента страны Владимира Путина.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. Россия неоднократно обещала принять ответные меры, но к настоящему времени они не сформулированы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее обещал, что указ Путина будет подписан до 18 декабря. Накануне, 22 декабря, сам глава государства сообщил, что указ будет готов 26 или 27 декабря.

Ранее «Ъ» подсчитал, что экспорт нефти из России с момента введения потолка цен и эмбарго Евросоюза снизился более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым месяцем. В свою очередь Bloomberg выяснил, что экспорт упал на 54 процента. При этом поставки из западных портов идут по цене ниже потолка цен, а на востоке владельцы танкеров начинают отказываться от поставок дорогих партий сырья.