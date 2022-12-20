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20:45, 20 декабря 2022Экономика

Экспорт российской нефти сократился более чем в два раза

Bloomberg: экспорт российской нефти упал на 54% после введения санкций Евросоюза

Фото: Angus Mordant / Reuters

В первую неделю действия санкций стран «Большой семерки» (G7), Австралии и государств Евросоюза экспорт российского топлива упал более чем в два раза — с 5 декабря поставки сократились на 54 процента, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство предупредило, что на расчеты поставок за неделю, помимо прочего, влияют сроки планирования грузоперевозок, погода и качество сигнала, который передают суда.

В среднем за четыре недели совокупные потоки российской нефти снизились на 266 тысяч баррелей в сутки — минимум с начала года. В некоторой мере снижение экспорта связано с ремонтными работами в порту Приморск на Балтийском море, однако после их окончания объемы должны восстановиться.

Поставки сократились во всех портах, особенно на Дальнем Востоке. Это объясняется тем, что после вступления в силу ценового потолка некоторые владельцы танкеров отказываются перевозить российскую марку нефти ESPO из опасений санкций, сообщал ранее Bloomberg. За неделю к 16 декабря нефть загрузили три танкера, тогда как в среднем за последние три месяца агентство фиксировало восемь в неделю. Bloomberg предупредил, что поставки из дальневосточных портов могут стать более стабильными, если появится больше судов, согласных перевозить российскую нефть.

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Сейчас поставки топлива в Европу практически прекратились — за четыре недели, до 16 декабря, морской экспорт сократился до 146 тысяч баррелей в сутки (без учета поставок в Турцию). В настоящее время единственным покупателем российского топлива в регионе Черного моря является Болгария. Также снизились и поставки в Китай, Индию и Турцию, которые в последнее время стали главными покупателями нефти российского происхождения — за аналогичный период экспорт снизился в среднем до 2,53 миллиона баррелей в сутки. Продолжили падать и поставки в страны Средиземноморья.

Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал сокращение добычи нефти в России в 2023 году на 50 миллионов тонн (с 525 до 475 миллионов тонн) на фоне многочисленных санкций. Он заявил, что проблемы с поставками «значительно» повлияют на бюджет и экономику страны в целом.

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Мария Грушко
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