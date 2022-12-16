Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти

Bloomberg: некоторые владельцы танкеров отказались перевозить нефть из РФ после 5 декабря

Некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской марки нефти ESPO из Дальневосточных портов после вступления в силу ценового потолка на нефть из России от G7 и стран ЕС, пишет Bloomberg.

Агентство увидело признаки того, что судовладельцы опасаются загружать нефть марки ESPO, поставляемую по трубопроводу «Дальний Восток — Тихий Океан», в порту Козьмино, проанализировав данные по отслеживанию танкеров. Bloomberg связывает это с тем, что стоимости нефти ESPO превышает цену в 60 долларов за баррель, установленную в рамках ценового потолка западных стран.

Ограничения вступили в силу 5 декабря и за первые 10 дней в порту Козьмино на танкеры было загружено в два раза меньше нефти, чем за аналогичный период месяцем ранее: 4,4 миллиона баррелей против 8,8 миллиона баррелей. При этом с основной экспортной маркой российской нефти Urals таких проблем не наблюдается, что может быть связано с тем, что она продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, уже как минимум два крупных судовладельца — китайская China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International — отказались от перевозок российской нефти ESPO после 5 декабря. На их место могут прийти небольшие компании, но, если сложности со страховкой и оплатой доставки будут нарастать, велики риски дальнейшего снижения экспорта нефти с Дальнего Востока.

В таком случае российским компаниям придется прибегать к услугам теневого флота, который перевозит нефть из подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла. В то же время источники, связанные с торговлей российской нефтью, указывают, что пока рано делать выводы о том, являются ли последние данные о падение отгрузок ESPO «чем-то систематическим» и последуют ли за этим какие-либо серьезные последствия.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что России не нужно создавать «теневой флот», так как многие страны и так хотят покупать российскую нефть.

